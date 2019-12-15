Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: İtibar çok pahalıdır, bedelini halk öder

Devlete tank, silah, füze, zırhlı araç satmak için kurulmuş fabrikaların patronları dünyanın en imtiyazlı girişimcileridir. Savaşları onlar başlatırlar. Onlara bu yüzden ‘savaş baronu’ denir. Üstüne korkunç şüpheler düşürülen ordu malı Tank-Palet Fabrikası zarar ediyormuş!

Rakibi yok. Alıcı devlet. Pazarda tek.

Reklam

Böyle bir fabrika zarar ediyorsa niçin? İnandırıcı açıklama isterim. Öte yandan, padişahlar, şahlar, çarlar, derebeyler, devlet başkanları için yapılan Saraylar da zarar etmez. Saraylar para yutarlar, lüks düşkünüdürler, çok yüksek harcama yaparlar. Saray’da yenilip içilene ise zarar denmez.

İtibar denir! İtibar çok pahalıdır. Bedelini halk öder. Vergiler yükselir.

Necati Doğru’nun yazısı

Reklam

SON HABERLER

CHP’li sözcü: İller Bankası da İBB’ye kredi vermiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ekim ayında İller Bankası’na ilettikleri 600 milyon liralık borç talebinin karşılıksız kaldığını, bu sebeple Bostancı-Dudullu metro hattında çalışmaların başlayamadığını söyledi.

Kriminal rapor: Rabia Naz’ın kıyafetlerinde ‘lastik izi’ olabilir

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün raporunda, Rabia Naz’ın olay günü giydiği kıyafetlerdeki bazı izlerin, ‘lastik izi olabileceği’ bilgisi yer aldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...