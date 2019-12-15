Necati Doğru: İtibar çok pahalıdır, bedelini halk öder

Devlete tank, silah, füze, zırhlı araç satmak için kurulmuş fabrikaların patronları dünyanın en imtiyazlı girişimcileridir. Savaşları onlar başlatırlar. Onlara bu yüzden ‘savaş baronu’ denir. Üstüne korkunç şüpheler düşürülen ordu malı Tank-Palet Fabrikası zarar ediyormuş!

Rakibi yok. Alıcı devlet. Pazarda tek.

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Böyle bir fabrika zarar ediyorsa niçin? İnandırıcı açıklama isterim. Öte yandan, padişahlar, şahlar, çarlar, derebeyler, devlet başkanları için yapılan Saraylar da zarar etmez. Saraylar para yutarlar, lüks düşkünüdürler, çok yüksek harcama yaparlar. Saray’da yenilip içilene ise zarar denmez.

İtibar denir! İtibar çok pahalıdır. Bedelini halk öder. Vergiler yükselir.

Necati Doğru’nun yazısı