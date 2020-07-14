Necati Doğru: İsteyenin gidip namazını kıldığı Ayasofya’yı ‘hukuk zorlaması ve karşı devrim bastırmasıyla’ camiye çevirdiler

Zaten 28 yıldır Müslüman ibadetine açılmış, minarelerinden beş vakit ezan okunan, isteyenin gidip namazını kıldığı Ayasofya’yı “hukuk zorlaması ve karşı devrim bastırmasıyla”camiye çevirdiler.

Bunun neresi zafer? Zafer, bir yorgunluk, bir çaba, bir ağır uğraş, tarih yazmak ister. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethetmek için gerçekten bir yorgunluk, bir çaba, ağır bir uğraş gösterdi ve tarih yazdı.

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Fatih’e kılıç hakkı doğdu. Ayasofya’yı cami yaptı.

Emperyalist saldırganların 5 yıl işgal edip, padişahı kukla gibi oynatarak İngiliz valiyle idare ettikleri İstanbul’u, düşman esaretinden kurtaran Kurtuluş Savaşımızın kumandanlığını Mustafa Kemal Atatürk yaptı.

Atatürk’e de kılıç hakkı doğdu. O da Ayasofya’yı müze yaptı.

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Necati Doğru’nun yazısı