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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: İstanbul’un ilacı beton değil

İstanbul, üretimden koptu, tüketimle büyüyen şehir oldu. Son 3 yıllık ekonomik kriz tüketimi iyice daralttı. Tüketimden büyüyen İstanbul, üreterek büyüyen Kocaeli’nin gerisine düştü. Nüfusu Kocaeli’nden 8 kat büyük olan İstanbul’un içinde 10 Ağrı, 10 Van, 10 Urfa büyüklüğünde yoksul insan birikti! İstanbul çıldırdı! İlacı beton değil.

Necati Doğru’nun yazısı

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