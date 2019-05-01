Necati Doğru: İstanbul’dan kaç sahtekar yemleniyor? İmamoğlu kayıtları çıkartsın

Türkiye’de 85 bin sivil toplum kuruluşu (dernek) ve 46 bin vakıf olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi niçin sayısı sadece 12-13 olan aynı vakıfları hem parasal hem binasal olarak destekliyor? İstanbul halkından toplanan vergilerle kaç sahtekar yemlenip, ağırlanıyor? Yeni Başkan Ekrem İmamoğlu’nun boynunun borcudur.

Kayıtları çıkartacak.

Kim bu vakıflar?

Özellikleri nedir?

Belediye parasıyla vakıf mı olur? Son 25 yıl boyunca bu 12-13 vakfa belediye parası ve kaynağı akıtmak için Büyükşehir Belediye Meclisi’nden kararlar nasıl geçirildi? Demokratik ve hukuki yapı nasıl eğilip, büküldü? Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu kararların geçirilmesinde tayin edici rolü neler oldu?

Haydi Ekrem İmamoğlu!

Silkele!

Görelim!

Demokrasi çalışsın.

Şeffaflık gelsin.

Necati Doğru’nun yazısı