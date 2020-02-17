Necati Doğru: İş Bankası Hazine’ye devredilirse kaz olur

İş Bankası’nda Atatürk’ün hisseleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisinin istediği doğrultuda Hazine’ye devredilirse İş Bankası kaz olur.

Yolunur.

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Nerden mi biliyorum?

Ben basın sektöründe çalışan bir yazı emekçisiyim. Bizim sektörde üç devlet bankasının açtığı kredi ile Sabah ve Hürriyet gazeteleri patron değiştirdi ve bu iki gazete iktidarın yayın organı oldular. Devlet bankalarının bu iki gazetenin yeni patronlarına açtığı dolar üzerinden krediler geri ödendi mi, ödenmedi mi kimse bilmiyor.

Necati Doğru’nun yazısı