Necati Doğru: İkili görüşmenin arşive konulsun diye notu tutulurdu, bu görüşmenin notu bile tutulmadı

Laf kalabalığına boğmayayım, kestirmeden kısaca yazayım.
Attık.
Tuttuk.
Mektubu alıp gittik.
“Al başına çal” diyemedik.
“Mektubu takdim ettik.”
Fetulah’ı istedik.
Patriot verelim dediler.
Ruslar’dan uzak durun.
S-400’ü depoya koyun.
Suriyeli mültecilere şehirler, kasabalar kuracağız, onları oraya yerleştirip mutlu mesut yaşatacağız, 40 milyar dolar harcadık, AB’den 3 milyar Euro ancak alabildik diye içe propaganda yapmaya devam edin diye öğütlerini sıraladılar.
Gitti.
Gördü.
Döndü.
İkili baş başa görüşmenin devlet arşivine konulsun diye notu tutulurdu. Bu görüşmenin notu bile tutulmadı.
Beyaz Sayfa açtık!
Hepsi bu.