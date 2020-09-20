Necati Doğru: İçişleri bakanı kime kızıyorsa o dövülüyor

Tahmin yapayım:

İçişleri Bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı’na ‘makam otosundan inip bisiklete binme…’ teklifi üzerinden ‘seni bisiklet ile giderken döverler’ demek istiyor.

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Kim döver?

Önceki hafta İçişleri Bakanı’nın kızdığı Hatay Milletvekilini İstanbul Kadıköy’de gece vakti sokakta 4 kişi dövmüştü.

Dövenler yakalandı.

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Sorgulandılar.

Sonuç ne oldu?

Takip edemedim.

Buna dayanarak ben bu saçma gözlemimi (!) yapıyorum: İçişleri Bakanı kime kızıyorsa o dövülüyor.

Yasama (Meclis) bağımsızdır.

Milletvekili icabında dövülür.

Yargı (Mahkeme) bağımsızdır.

Hakim icabında dövülür!

Basın hürdür, sansür edilemez.

Gazeteci icabında dövülür.

Bu ‘hem hür hem bağımsız fakat icabında dövülür, dövdürülür’ durumları ‘Türkiye Modeli Demokrasi’ inşa etmenin ilk adımları mıdır, ben bunu da anlayamadım.

Tahmini de zor!

Necati Doğru’nun yazısı