Necati Doğru: Hem ‘çıkarın bu kanunu’ diyen hem de ‘neden çıkardınız’ diye azarlayan aynı otoriteyi alkışladılar

‘Filtre Takmak Ağır Geliyor Lobisi’nin beklentisi yönünde adım atıldı. 24 saat sonra kanun maddesine ‘VETO’ çıktı.

Helal olsun diyorum.

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Bilerek mi yaptı?

Zorunda mı kaldı?

Türkiye şunu gördü:

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Enerji Bakanlığı bürokratları torba kanunun içine ‘Termik Santral sahibi patronları 2.5 yıl daha rahatlatacak madde’ yerleştirdiler. Parti başkanlığından Meclis’e “onaylayın maddeyi” diyen grup kararı iletildi. AKP’li 203 ve MHP’li 14 milletvekili de parmak kaldırıp, kanunu çıkarttılar.

Hepsi bir güne sığdı.

Uyudular.

Uyandılar.

Hem “çıkarın bu kanunu” isteyen ve hem de “neden çıkardınız bu kanunu” diye azarlayan aynı otoriteyi alkışladılar.

Bravo!

Necati Doğru’nun yazısı