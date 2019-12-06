Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Hem ‘çıkarın bu kanunu’ diyen hem de ‘neden çıkardınız’ diye azarlayan aynı otoriteyi alkışladılar

‘Filtre Takmak Ağır Geliyor Lobisi’nin beklentisi yönünde adım atıldı. 24 saat sonra kanun maddesine ‘VETO’ çıktı.

Helal olsun diyorum.

Reklam

Bilerek mi yaptı?

Zorunda mı kaldı?

Türkiye şunu gördü:

Reklam

Enerji Bakanlığı bürokratları torba kanunun içine ‘Termik Santral sahibi patronları 2.5 yıl daha rahatlatacak madde’ yerleştirdiler. Parti başkanlığından Meclis’e “onaylayın maddeyi” diyen grup kararı iletildi. AKP’li 203 ve MHP’li 14 milletvekili de parmak kaldırıp, kanunu çıkarttılar.

Hepsi bir güne sığdı.

Uyudular.

Uyandılar.

Hem “çıkarın bu kanunu” isteyen ve hem de “neden çıkardınız bu kanunu” diye azarlayan aynı otoriteyi alkışladılar.

Bravo!

Necati Doğru’nun yazısı

SON HABERLER

Kurallara uymayan balıkçılara 23 milyon 600 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın ilk 10 ayında 94 bin 422 su ürününün denetlendiğini belirterek, “588 ton su ürünü ve 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı” dedi.

50 yıldır zirvede: ‘It’s a Wonderful Life’

75 yaş üstü eski tüfekler ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Duayenlerin filmi ‘The Irishman’in yankıları sürerken, bu kez müzik dünyasının büyük ustası Paul McCartney’den haber geldi. The Beatles eski üyesi 77 yaşındaki McCartney, ‘It’s A Wonderful Life’ filminden uyarlanacak müzikal için beste yapacağını açıkladı. Usta sanatçı, ilk kez bir sahne müzikali için çalışacağını, şarkı sözlerini Lee Hall ile birlikte yazacaklarını ve müzikalin 2020 yılı sonuna doğru sahneleneceğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...