Necati Doğru: Havalimanındaki hastane kaba bir israf ve akıl almaz bir sorumsuzluk

Kolay, basit maske dağıtım sorununu çözemeyen ve halkın alaycı diline düşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 1000 yataklı yeni bir sahra hastanesi yapma ihtiyacını anında çözdü. Atatürk Havalimanı’nın 2 pisti yıkıldı ve üstüne inşaat yıldırım hızıyla başladı.
2 pist!
Kaça mâl olmuştu?
2 milyar dolara.
Atatürk Havalimanı; terminalleri, bakım hangarları Türkiye’nin önemli bir varlığı ve zenginliğiydi.
3 pisti vardı.
2’si yıkıldı.
Üstüne inşaat yapılıyor.
Oysa bütün uzmanlar, iyi niyetli insanlar uyardı. Boşa çıkan terminallerin, hangarların hastane binası olabileceğini, 2 pisti yarıp yıkarak ortaya yeni bir hastane dikmenin kaba bir israf ve akıl almaz bir sorumsuzluk sayılacağını söylediler.