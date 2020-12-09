Necati Doğru: Hani nerde tank, niçin üretilmiyor?

“Tank Palet Fabrikası’nı Katar’a satmadık, 25 yıl işletmesini verdik” demek asıl soruya cevap değil.

Söz verildi.

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Tarih açıklandı.

Ortada tank yok.

Üretim başlayamıyor.

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Türkiye’nin kendi milli ve yerli tankını yapabilmesi ‘Acil Harekat İhtiyacı’ gerekçesiyle (1992 yılında) projelendirildi. Ve ‘Altay Tankı üretimi’ yani Ana Muharebe Tank (AMT) projesi bu ihtiyaçtan doğdu. Son günlerde yerli ve milli tank Altay’ı yapmanın artık eskisi gibi acil ihtiyaç olmadığı görüşü ortaya atıldı. Bu, Katar ortaklı BMC firmasının üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememesine kılıf hazırlığı mıdır?

Hani nerde Tank?

Niçin üretilmiyor?

Necati Doğru’nun yazısı