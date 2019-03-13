Necati Doğru: Halkalı-Gebze 1 milyar dolara bitecekti, 5 milyar dolar hadcandı

Gebze-Halkalı hattı açıldı, ülkemize ve İstanbul’a hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür edelim.

Projenin bütünü: Gebze’den Halkalı’ya 76.5 kilometreydi, planlama tutmadı. Önce Ayrılıkçeşme (Asya yakası) ile Yenikapı (Avrupa yakası) arasındaki 13 kilometre açıldı. Adına Marmaray dendi. Oysa projenin tamamı 2011 yılında bitirilecekti.

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“Boğaz Tüp Tüneli” ayrı ihale edildi. Tüp Tünel’i Japon firması zamanında yaptı bitirdi. Ancak tüp geçiş 2 yıl “boğazın altında deniz suyunda sosis misali” hiçbir işe yaradan öylece bekledi. Çünkü Gebze ile Halkalı arasında karadan döşenecek raylar ve kurulacak istasyonlar zamanında bitirilmedi. Çanak çömlek yüzünden geç kalıyoruz dediler. İhaleyi kazanan Fransız şirketi (Alstom- Marubeni) ile Türk şirketi (Doğuş) işi bırakıp, Ulaştırma Bakanlığı’nı (o sırada bakan Binali Yıldırım idi) Uluslararası Tahkim mahkemesine şikayet edip, dava açtılar. Bu mahkemenin sonucu ne oldu, o da şimdiye kadar açıklanmadı.

Maliyet çok şişti. Yarım kalan iş, başka şirketlere ihale edildi. Proje 8 yıl geç bitti, yaklaşık 1 milyar dolara (863 milyon Avro) bitecekti. 5 milyar dolar harcandı. Belki de daha fazla. Maliyet açıklanmıyor.

Necati Doğru’nun yazısı