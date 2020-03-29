Necati Doğru: Halk olanı görüyor, seçimde hesabı sorar

Dünyada karantina altına alınanların sayısı 3 milyar kişiye ulaştı. İnsanlık belayı bitirmek, dizginlemek, yok etmek için uğraşıyor. Bizde de eksiklik, geç kalmışlık, sonradan uyanma, hatalar yapma, hazırlıksız yakalanma, başlangıçta boş vermişlik oldu.

Bedeli ödeniyor.

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Bulaşma hızlandı.

Ölü sayısı artıyor.

Saray’ın camisinde “korunma mesafesi iki kata çıkarılmış ve seçilmiş din adamlarıyla maskeli kılınan yeni bir namaz türü” icat ettiler. Hangi ihtiyaçtan doğdu bu temsili namaz? Kim, kime ne mesajı veriyor?

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Halk olanı görüyor.

Seçimde hesap sorar.

Necati Doğru’nun yazısı