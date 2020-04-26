Necati Doğru: Halk ‘güçlü sarayı’ sevmediğini balkonlardan bağırdı

Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını bilsin, hakim hakimliğini bilsin, kanun yapıcı, kanun yapıcılığını bilsin, iktidar iktidarlığını bilsin, gazeteci gazeteciliğini bilsin; vali, kaymakam, belediye başkanı, bakan, yüksek bürokrat, aydın, gazeteci, üniversite rektörü, kürsü profesörü, fabrika sahibi, banka sahibi, işçi önderi, memur temsilcisi, diyanet hocası, cami imamı, muhtar hepsi ‘tek kişinin ağzına’ bakar olmasın.
Balkonlar tek ses oldu.
Halk!
‘Güçlü Sarayı’ sevemediğini ‘Güçlü Demokratik Meclis’ istediğini balkonlarda 23 Nisan kutlaması yapıp bağırdı.
Duymadınız mı?
Duymayan sağırdır.