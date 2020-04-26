Necati Doğru: Halk ‘güçlü sarayı’ sevmediğini balkonlardan bağırdı

Sigara içenlerde Covid-19’a yakalanma riskinin daha düşük seyrettiği öne sürülen araştırma sonrası Fransa’da nikotin bandı deneyinin gündeme gelmesi üzerine birçok uzman uyardı: Araştırma sonucu ilginç ama sigara hala tehlikeli. Haberin dün yayılması üzerine bugün ülkede nikotin ürünlerinin internetten satışı yasaklanırken eczaneden satışına da kısıtlama getirildi.