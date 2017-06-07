Necati Doğru: Günaydın sayın bakanımız!

Sayın Bakanımız Özhaseki, “en büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyor” dedi.

Günaydın! Sayın Bakanımız!

İstanbul’un tarihi silüetini karadan ve denizden bozan Zeytinburnu sahilinde o çirkin 16:9 camdan kuleler dikilip, bittikten sonra, değeri 1 milyon dolarları geçen, dairelerin sahipleri arasında partinizin milletvekilleri, bakanları, partinizin kurucuları, partiniz belediyeleri Zeytinburnu ve Büyükşehir imar komisyonu başkanları vardı. Silüet deliciye parsel bazında imar planı iznini bu iki belediyeniz vermişti.

Mahkeme kararı var. Danıştay da onayladı. “Tarihe ve İstanbul şehrine saygı” açısından silüet delici kulelerde toplam 26 katın yıkılması için yüksek mahkeme kararı olmasına rağmen 3 yıldır partiniz belediyeleri, kör, sağır, suskun. Yıkım yaptırılmadı.

Necati Doğru’nun yazısı