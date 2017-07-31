Necati Doğru: Frak milli değil! Mercedes Müslüman!

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Meclis Başkanı seçildi. “Frak milli değil” dedi.

Frak giymeyi kaldırdı. Meclis Başkanı’nın yeni makam otomobilinin Mercedes Maybach olduğu haberini gazeteci kökenli CHP

Milletvekili Barış Yarkadaş duyurdu. Duyururken de “Milli değil diye frak giymiyor ama Mercedes’ten de inmiyor…” diye vurgu yaptı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman da Almanya’da üretilmiş Maybach’a bindiğini doğruladı.

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Frak milli değil! Mercedes Müslüman!

Hatta Rabbimiz, yarattığı İsa’ya inanmış kullarının çalışmakta, dürüstlükte ve teknolojide çok ileri gittiğini ve böylesine az rastlanır Maybach Mercedesler üretebilme aşamasına geldiklerini gördü.

Kıldan ince olsun diye düşündüğü sırat köprüsünü 8 şeritli otobana çevirdi. Almanya’dan getirtip Maybach Mercedes’e binen Müslümanlar da sırat köprüsünden son sürat geçebilecekler. Yeter ki, her cuma sık sık camilerde halka görünsünler (!)

Necati Doğru’nun yazısı