Necati Doğru: Fetömetre’yi bulan komutanın pasif göreve çekildiği şu günlerde ‘darbemetre’ye ihtiyaç büyüdü

FETÖMETRE’yi bulan komutanın pasif göreve çekildiği şu günlerde ‘DARBEMETRE’ye ihtiyaç büyümüştü. İktidar partisi yandaşı militanlar, TV ekranında ve mermi dolu kavanoz yanında; “Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür… Sitede hâlâ 3-5… Kursağımızda kaldı… Karınızı çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden… Listelerden haberiniz var mı…” diye ölüm tehdidi savurdular.

Listeler hazırlamışlar.

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Hangi ölçüyle seçtiler?

Darbe yapacakları mı öldürecekler yoksa ellerindeki listeye göre hoşlanmadığı insanların eşini, çocuklarını mı kurşunlayacaklar? En son 15 Temmuz darbe girişimini laikler değil, Atatürkçüler de değil ılımlı İslamcı, eski iktidar ortağı Fetullahçılar yapmıştı. Fetullahçılar dindarlığın önde geleni değil miydi? Şimdi liste yapanlar da kendilerini dindarın önde gideni saymıyorlar mı? Bir savcı çıkmadı; “Elinizde Darbemetre mi var? Listeleri neye göre hazırladınız? Sizin arkanızda kimler var” diye sormadı.

Necati Doğru’nun yazısı