Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: ‘FETÖ’ ile mücadelede şu dört yıl içinde ciddi hesap sorma var mı?

İktidar kavgası çıktı.

Gücü paylaşamadılar.

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Fetullah darbeye kalkıştı.

Bunun günü mü olur?

FETÖ ile mücadelede şu 4 yıl içinde gerçekten ciddi hesap sorma  var mı?

Görmek ister misiniz?

Necati Doğru’nun yazısı

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