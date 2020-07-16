Necati Doğru: ‘FETÖ’ ile mücadelede şu dört yıl içinde ciddi hesap sorma var mı?

İktidar kavgası çıktı.
Gücü paylaşamadılar.
Fetullah darbeye kalkıştı.
Bunun günü mü olur?
FETÖ ile mücadelede şu 4 yıl içinde gerçekten ciddi hesap sorma var mı?
Görmek ister misiniz?
Yaramazlara biraz batar!
İktidar kavgası çıktı.
Gücü paylaşamadılar.
Fetullah darbeye kalkıştı.
Bunun günü mü olur?
FETÖ ile mücadelede şu 4 yıl içinde gerçekten ciddi hesap sorma var mı?
Görmek ister misiniz?
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
TSK’daki ‘FETÖ’ yapılanmasının 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti.
Yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında İstinaf mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya’yı ‘yanlış bir kararla da olsa’ müzeye “Biz çevirdik” diyerek, “Yine biz camiye döndürüyoruz. 1934’de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit” diye konuştu.
CHP TBMM Grubu, Meclis’te yarın düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni’ne katılmayacağını açıkladı.