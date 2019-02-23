Necati Doğru: Fatih sondaj gemisi neden kıyıda?

2 gemimiz vardı. 2 gemi daha aldık. 4 petrol sondaj gemisi 4 koldan Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde yer alan denizlerde araştırma yapacaktı. Bunu da yapmaya 1982 yılında yayınlanmış BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin ilgili maddelerine göre hakkı vardı. Nedense geç kalmıştık.



Biz niçin geç kaldık? Bu soruyu Meclis’te bir hanım milletvekili Gamze Taşçıer (CHP) sormuş ve ‘Sondaj neden Rumların el koyduğu sahada değil…’diye açıklama istemişti. Çünkü bizim sondaj gemisi Fatih, Antalya’nın 60 mil uzağında kalan ‘Alanya 1 kuyusunda sondaj çalışması’ yapıyordu. Oysa bu araştırma gemisinin alınış amacı Antalya koyunda değil Akdeniz’de petrol ve doğalgaz olduğu kuvvetle tahmin edilen yerlerde çalışma yapmaktı. Fatih gemisi neden kıyıda?

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Necati Doğru’nun yazısı



