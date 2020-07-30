Necati Doğru: Fatih, ‘İstanbul’un toprağını yabancıya satanlar Allah’ın gazabına uğrasın’ diyor

Fatih ne diyor?

Ben İstanbul’u aldım.

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Onun toprağını yabancıya satanlar Allah’ın gazabına uğrasın diyor. Diyanet İşleri Başkanı, bu bedduayı hutbesinde dile getirseydi akla Kanal İstanbul güzergahında Katar Emiri’nin annesine ve Suudi Arabistanlı şirketlere parsel parsel, dönüm dönüm satılan İstanbul toprakları gelecekti. Köylülerden çok ucuza alındıktan sonra bu topraklar, tarla vasfından çıkarılıp üzerinde rezidans, otel, tesis yapılma hakkı verildi.

Diyanet’in başkanı!

Fatih’in bu bedduasını görmedi, hatırlamadı, işitmedi, dile getirmedi.

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Niçin?

Ucu dokunuyor.

Onun için.

Fatih’in kaç bedduası var?

Tarihçiler konuşmalı.

Gerçekler aydınlanmalı.

Necati Doğru’nun yazısı