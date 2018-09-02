Necati Doğru: Ey Türk bankacılar, ey korkunç sağırlar!

Ey Türk bankacılar! Sizler de sağıra yattınız. Ey korkunç sağırlar! Hariri’ye verdiğiniz 4.7 milyar dolar krediyi ondan alamadınızsa niçin adamın Lübnan’daki, Suudi Arabistan’daki mal varlığına el koymak için harekete geçmediniz? Yoksa onun şirketine kredi açarken sözleşmeye ayrıca Hariri ismini ekleyip altına “Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil” yazıp imzasını almadınız mı? Herkese bunu yapıyorsunuz da Hariri’ye niçin yapmadınız? Sizleri de aldatan birileri mi oldu? Ey korkunç sağırlar! Hariri gibi kurnaz tilki bir işadamı, Londra, New York, Çin, Japon bankalarından daha ucuza kredi bulması imkanı varken niçin Türk Bankaları’na daha yüksek faiz ödeyerek kerdi almayı seçiyor, taksitle ödeyebilecekken, sizden aldığı dolarlarla, peşin ödemeye çeviriyor da sizler ”bu işte bir hin oğlu hinlik olmasın” diye niçin şüphelenmiyorsunuz? Ey korkunç sağırlar! Ey baş sağırlar! Sağırlar, birbirini ağırlar!
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