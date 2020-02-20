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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Erdoğan’a göre Gezi davasına manevra sokulmuş!

Cumhurbaşkanı “Bir manevrayla onu dışarı çıkarttılar” diye alınan kararı ötekileştirdi. Hukuk ve adalete, mahkemeye ve yargıya manevra sokulduğunu iddia etti. Hukukçular ise alınan karara hem sevindiler hem çok şaşırdılar.

9 sanık en az 1 milyon kişinin İstanbul sokaklarına döküldüğü ve 79 kentimizde de insanların gösterilerle iktidarı protesto ettikleri ‘Gezi Olayları Davasında’ yargılanıyordu.

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Mahkeme heyeti sonunda 9 sanıkla ve onların içinde 840 gündür hapiste yatan biri (Osman Kavala) ile bir bağlantı bulamamış olmalı ki ‘beraat’ verdi.

Necati Doğru’nun yazısı

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