Necati Doğru: Erdoğan, ‘ekonomik kumar’ oynadı, kumarı tutmadı

Bütün güçleri ve yetkileri tek elinde toplayan Tayyip Erdoğan, hızlı toparlanma yapacağı umuduyla “ekonomik kumar” oynadı. Kumarı tutmadı. Döviz rezervlerini bitirdi. Merkez Bankası’nın kefen parası; ihtiyat akçelerini eritti. 18 yıllık özelleştirme ile Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış devletin fabrikası, limanı, şirketi, malı, mülkünü 70-80 milyar dolara yandaş yerli iş adamlarına ve onların elinden de yabancılara sattı, bu parayı da “israf havuzunda” yok etti. Sonunda kumar oynayarak negatif faiz yolunu seçti. Negatif faiz de gitti lirayı ezdi.

Necati Doğru’nun yazısı