Necati Doğru: Ekmek çalan hapis! Aşırma yapan rektör!



Aşırma; intihal.

Bilgi hırsızlığı demek.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile öğretim üyelerinin “rektörler seçimle gelsin” ve tüm Türkiye’ye örnek “demokratik duruş” olsun diye başlattıkları anayasal eylemin bugün 41. gününe gelindi. Atanmış Rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun “aşırma yaparak doktor olduğu” da iddia edilmişti ve ne hikmetse bu ayıplı aşırmanın üzerine ne YÖK, ne Cumhurbaşkanlığı, ne muhalefet ve ne de Boğaziçi Üniversitesi’nin bizzat kendisi gitmedi.

YÖK niçin bekliyor?

YÖK’ün sitesinde Melih Bulu’nun doktora tezine erişimi de engelledi.

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Neden?

YÖK Başkanı, Melih Bulu’yu mu korumaya aldı,

yoksa onu rektör olarak atayan Cumhurbaşkanı’nın kararını mı?

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi neyi bekliyor? Melih Bulu doktora tezini Boğaziçi Üniversitesi’nde yaparak “rektör de olabilmesine”

dayanak elde etti.

Boğaziçi Üniversitesi’nin hocaları tezi kabul edip “Dr. Melih Bulu olma” yolunu açtılarsa; aşırmayı neden göremediler? Melih Bulu o kadar usta bir aşırma yaptı ki, bu 3 hocayı da mı uyuttu? Uyuyan hocanın üniversitede ne işi var?

Ekmek çalan hapis!

Aşırma yapan rektör!

Necati Doğru’nun yazısı