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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Dün Davutoğlu ayrıldı, Babacan da aynı yolda; Reis’e biat darbe yedi

Önemli sayılabilecek gelişmeler oluyor. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan birlikte yola çıktıkları ve bugüne kadar ‘biat yapıştırıcısı’ ile bağlandıkları Parti Başkanı’na ‘buraya kadar’ dediler.
Cumhurbaşkanı olsun.
Buna ‘Evet.’
Parti Reis’i de olsun.
Buna ise ‘Hayır.’
Demekteler. Dün Davutoğlu ayrıldı, Babacan da aynı yolda. Reis’e biat darbe yedi.

Necati Doğru’nun yazısı

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