Necati Doğru: Döviz kazanacağız ve ağaç ithal edeceğiz; kalkınacak Türkiye!

Tarım Bakanlığı; Adana, Hatay, Kayseri, Çorum, Mersin, Niğde, Kahramanmaraş, Tunceli, Malatya, Sivas başta olmak üzere 21 ayrı kentimizin ormanlık, yayla ve dağlık alanlarında 21 ihale açtı.

189 yaban keçisi.

Reklam

111 yaban koyunu.

70 kızıl geyik.

27 ceylan.

Reklam

10 yıllığına vurabildiğin kadar kınalı keklik, yaban tavşanı, yaban domuzu vurabilecek. Ve bu 21 ihaleden Tarım Bakanlığı 17 milyon TL gelir elde edecek. Yaban keçilerini, kızıl geyikleri, kınalı kekliklerle yaban tavşanlarını ve ‘kurşunlanacaklar ihalesi kapsamına giren diğer canlıları‘ genellikle yurt dışından uzun namlulu ve dürbünlü tüfekleri ve tazılarıyla gelen para şımarığı zengin yabancılar, avcılık sporu adı altında vuracaklar. Diplomatlar ile devlet ve hükümet misafirleri ise ücretsiz vuruş yaparak, istediği yaban hayvanını öldürebilecekler.

Döviz kazanacağız.

Ve ağaç ithal edeceğiz.

Kalkınacak Türkiye (!)

Necati Doğru’nun yazısı