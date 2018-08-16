Necati Doğru: Döviz biter, bedeli halk öder

İlk turda “Başkan” seçildi. Bütün gücü tek elinde topladı ancak “dış borç‑sıcak para‑yabancı yatırım olmadan ayakta durabilecek ve ithalata bağımlı olmayan üretim, dış dövize mahkum edilmemiş ihracat yapabilecek bir ekonomik modeli” geliştirmeyi öncelik yapmadığı için işte yine aynı son geldi. Döviz bitti. Otomatik devalüasyon oldu. Erdoğan efsanesi eridi.

Eridiğini şu göstergeye bakarak çıkarıyorum: Bol kepçe devlet destekleri, kredi imkanları sunduğu büyük patronlar (TÜSİAD ve TOBB başkanları) “Faiz senden büyüktür. Artık onu kabul et ve durumu düzelt” diye okunacak açıklamalar yaptılar. İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı da “stokçuluk başladı” diye acı uyarımı verdi. Büyük patronlar. Ve büyük esnaflar. Yeni paket bekliyorlar. Bedeli halk ödeyecek. Diğer efsanelerin bittiği dönemlerde de bedeli hep halk ödemişti. Döviz biter. Bedeli halk öder. Efsane erir. Ders alınsaydı. Tarih tekerrür etmezdi.

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Necati Doğru’nun yazısı