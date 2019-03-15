Necati Doğru: Devlet Sakarya’daki tank palet fabrikası için şirket modeli geliştirebilirdi

ROKETSAN var.

Devlet şirketi.

Çok başarılı.

ASELSAN var.

Devlet şirketi.

Çok başarılı.

TAİ var.

Devlet şirketi.

Çok başarılı.

TANK PALET var.

Devlet şirketi.

Çok başarılı.

Bunlara bakarak devlet bir şirket modeli geliştirebilirdi. Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın teknolojik bilgi birikimini de söz gelimi adını ‘TANKSAN’ koyacağı şirketin içinde eritebilirdi. Dünya çapında mukayeseli üstünlüğü olan gerçek bir milli savunma sanayi şirketimiz doğar ve Altay Tankı’nı da bu milli şirket yapardı. İşçilerin Ankara’ya taşınıp miting yapmasına ihtiyaç da kalmazdı. Niçin bu yola gidilmedi de KATAR ortaklı BMC öne çıkartılarak yeni bir özel savunma sanayi şirketi yaratıldı?

Necati Doğru’nun yazısı