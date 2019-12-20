Necati Doğru: Devlet hantal, angut, debil, devlet tank yapamıyor; ‘sen yap Ethem’ dediler

El-kol hareketleri, seçtiği kelimeler, savurduğu hakaretler, tarzı, tavrı; “Ben Allah’ın yeryüzündeki görüntüsüyüm” havasındaydı… Orada olmayan muhalefet partisi liderine; “Ulan sen 20 milyar doları ya bir arada görmemişsin ya da dayak yememişsin” diye kaba laf sokuyordu. Gazeteciler geçmişini sormadıkları halde “Eski kızıl Komünistim. Şimdi yeşil İslamcı işadamıyım. Deli bir Laz’ım!” diye kendine övünme payı çıkartmaktaydı.

Devlet hantal.

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Devlet angut.

Devlet debil.

Devlet embesil.

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Tankı yapamıyor.

“Sen yap Ethem” dediler.

Kim dedi?

Devletin kendisi

Necati Doğru’nun yazısı