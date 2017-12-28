Necati Doğru: Darbeye direnme hakkı nerede başlar, nerde biter adalet belirlesin

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Darbe girişimi olduğunda halkın “tankların önüne yatma hakkı” olmalı. FETÖ’ye cesaretle direnmek, darbecilere meydan okumak, istilacılara vatanı dar etmek bir vatandaşlık, yurttaşlık değeridir. Bunun aksini söyleyen; bu değeri savunacakların önü kesilsin, ceza verilsin, hapse konulsun diyen yok.

Darbeye direnme hakkı!

Nerede başlar.

Nerede biter.

Bunu adalet belirlesin.

Oysa Meclis’ten kaçırılarak çıkartılan son KHK’da, “ben bu iktidarın yaptıklarını beğenmiyorum, ben iktidarı onaylamıyorum” diyerek özgürce eleştiri hakkını kullanacaklara karşı “bir sivil silahlı güç yaratılması, teşvik edilmesi, özendirilmesi” kuşkusu toplumda büyüdü.“Devlet gücü varken, sivil

silahlı güce ne gerek var?” sorusu öne çıktı.

Alev oldu.

Yangına dönüşebilir.

Bu alev giderilsin.

Necati Doğru’nun yazısı

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