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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Darbe girişiminin 4’üncü yılında döktüğünüz timsah gözyaşlarına size oy verenler nasıl inansın?

Meclis Başkanı İsmail Kahraman raporu Meclis Matbaası’na gönderecek,
bastıracak, böylece Meclis’te görüşülmeye açacak, içinde neler olduğunu da
bütün halk öğrenecekti.
Yapmadı.
Bu rapor kayıp.
Ayıplı kayıp!
Eski Meclis Başkanı AKP’li İsmail Kahraman’ın yerine seçilen şimdiki yeni Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Başkanlığımıza sunulan, tamamlanmış bir rapor yok” diyor.
Örtüldü.
Gizlendi.
Saklandı.
Örtme, gizleme, saklama yapıp sonra darbe girişiminin 4’üncü yılında
döktüğünüz timsah gözyaşlarına bu millet, o gece şehit olmuşların anneleri,
yara almış gaziler, size güvenip oy verenler nasıl inansın?

Necati Doğru’nun yazısı

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