Necati Doğru: Darbe geliyorsa AVM’leri değil Meclis’i açın

Başkent Ankara’nın havasına 4 aydan beri yoğun bir “darbe seviciler hazırlık yapıyorlar… Buharı karıştırıldı. İktidar partisi sözcüleri, yandaş yazarlar her eleştiri cümlesinden, her muhalefet kelimesinden ‘zihninin arkasında darbe var…’ sonucunu çıkartıyorlar.

Geliyorsa darbe toplasanıza Büyük Millet Meclisi’ni ve bütün seçilmiş milletvekillerine “darbecilerin iştahlarını kursaklarında koymak için haydi demokrasi görevine…” desenize.

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Neyi bekliyorsunuz?

Pusudalar dediğiniz darbecileri bulup çıkartsanıza milletin önüne…. Getirsenize güçlü kanıtlarınızı, belgelerinizi Büyük Millet Meclisi’ne…

Tartışsın milletvekilleri!

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Halk da bilsin darbecileri!

Muhalefet partisi sözcülerinin cümlelerinden kelime cımbızlayarak, “ülkenin havasına darbe geliyor, vatan tehlikede, ezanlarımız susacak korkusu sokarak” nereye varmak istiyorsunuz?

Samimiyetinizi görelim.

Necati Doğru’nun yazısı