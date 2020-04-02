Necati Doğru: Cumhurbaşkanının CHP’li başkanları arayıp teşekkür etmesi gerekirdi

Garibanlar, muhtaçlar CHP Belediyeleri’nin eline geçecek korkusuyla olmalı ki, hemen ertesi gün ‘IBAN Kenetlenmesi’ ilan edildi. Ve anında CHP Belediyeleri’nin yardım toplaması “Devlet içinde başka devlet kuruyorlar” diyerek yasaklandı.
El birliğiyle, gönül beraberliğiyle ve tüm dünya örneklerini de dikkatle izleyerek, uygulayarak ‘korona belasını’ mutlaka savuşturacağız. Cumhurbaşkanı’nın CHP’li belediye başkanlarını arayıp “bu dar günde fakire- fukaraya- muhtaca yardım kampanyası başlattığınız için teşekkür ederim” demesi gerekirdi.