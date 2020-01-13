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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Çorlu tren kazasında bakan, TCDD genel müdürü ve üst yönetim ‘taksirli suç’ işlemedi mi?

Çorlu’da cinayet gibi bir tren kazası oldu. Yağmur sularının altını bir metre oyduğu traversler üzerinde giden tren kaza yaptı. 25 kişi öldü. Cinayet gibiydi kaza. Bakan, soran, uyaran, önlem alan olmamış, 300 yolcusuyla bu traversler üzerinden tren geçirilmişti. Ölenlerin yakınları en tepeden en aşağıya (Bakan-Genel Müdür dahil) tüm TCDD sorumlularının mahkemede yargılanıp ceza almalarını istediler.

Bilirkişi raporunda ‘taksirli suç‘ işlenmiştir diyor. Taksirli suç hukuk dilinde; tedbirsizlik, meslekte acemilik, buyruklara ve talimata uymamaktan doğan suç demek. Başta Bakan, TCDD Genel Müdürü, tüm üst yönetim bu ‘taksirli suçun’ işleyicileri değiller mi?

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Necati Doğru’nun yazısı

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