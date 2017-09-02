Necati Doğru: CHP belediyeciliğinin üstüne sinmiş ölü kurbağa yatışını atması gerekmiyor mu?

Rahatlık var.

Özgürlük var.

Türkler, özgürlüğe, rahatlığa gidiyorlar. Ceplerinde akrep yok. Harcıyorlar, harcıyorlar. Bütün bunlar karşısında Turizm Bakanlığı, onun metal yorgunu sık sık değiştirilen bakanları, Türkiye’nin Ege adaları otelcileri, turistik işletme sahipleri, adı büyük harflerle yazılan ve her fırsatta Cumhurbaşkanı ile Başbakan ile görünmeyi başaranlar, “Yunan adalarındaki rahatlığı, özgürlüğü, kalite standartlarını, temiz çevreyi, kazıklanmadık duygusuyla lokantadan ayrılmayı” 9 mil beride Türkiye’nin Ege adalarında sağlayamıyorlar.

Reklam

Tamam!

Bunun ayıbı onlara.

Fakat Türkiye’nin Ege adalarının tamamında CHP’li belediyeler hakim. CHP’li belediyeler niçin ölmüş kurbağa taklidi yapıyor da Türkiye’nin 10 günlük tatile uzatılan bayramlarında bonkör Türkleri kendi yönetimlerindeki adalara, kasabalara çekecek bir yeni belediyecilik modeli arayışına omuz vermiyorlar?

CHP belediyeciliğinin üstüne sinmiş ölü kurbağa yatışını atması gerekmiyor mu?

Necati Doğru’nun yazısı