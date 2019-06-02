Necati Doğru: Çamlıca Camii’ne gitmeyen din görevlileri takibe alınmış

Milli Gazete’nin dün birinci sayfasının en üst sol köşesinde iki sütunda şu haber yayımlandı:

“Çamlıca’ya gelmeyenler.

Savunmaya çağırılıyor.

Haberden şunu anlıyoruz:

Çamlıca Camii dolmuyor.

Diyanet, müftülükleri uyarmış olmalı ki, müftüler din görevlisi, imam, müezzin kim varsa Çamlıca Camii’nde sabah namazına gitmelerini istemişler.

Kim gitmedi?

Takibe alınmış.

Çağırıyorlar.

Neden gitmedin?

Ver yazılı savunmanı.

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Islak imza atılarak alınan savunmalar Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderilecek ve onlar da gereğini yapacaklar.

Necati Doğru’nun yazısı