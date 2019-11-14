Necati Doğru: ‘Çalıyorlar ama çalışıyorlar’ belediyeciliğinden, ‘Çalmıyorlar, çalışıyorlar’ belediyeciliğine

‘Çalıyorlar ama çalışıyorlar belediyeciliğinden’ kurtulup ‘Çalmıyorlar. Çaldırmıyorlar. Çalışıyorlar belediyeciliğine’ geçiyoruz.

Gerçek mi bu?

Reklam

Geçiyor muyuz?

11 büyükşehirde…

Ankara’da…

Reklam

İstanbul’da…

İyi işaretler belirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, somut bir örnek sergiledi.

Bir projeyi iptal etti.

Proje henüz ihale edilmemişti. İhaleye çıkılacak, firmalar yarışa sokulacak, en iyi teklifi veren ve yapım yeterliliği olan bir firma ya da firmalar grubu bulunacak; ‘Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ projesi hayata geçecekti. Ya da ‘davetiye usulüyle’ tandık, yandaş; ‘milletin anasının hatırını soran’ şirketler çağırılacak. İhale onlara verilecekti.

Necati Doğru’nun yazısı