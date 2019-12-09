Necati Doğru: Burası Türkiye! Burada işler böyle biter

Burası Türkiye!

Milletin malı olan TEKEL’in pırlanta arsasını bir gecede “hibeler” ve bir gecede dost-arkadaş-tanıdık-bildik ve yandaş vakfa “tahsis” yaparlar.

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Burada işler böyle biter.

Özelleştirme Yüksek Kurulu; Başbakan Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Bakanı Ali Babacan, Ulaştırma Bakanı, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’dan kuruludur. Bu yüksek kurul, TEKEL’in toplam 460 bin metrekare (460 dönüm, yani 46 hektar) arazisini 28 Kasım 2008 tarihinde Özelleştirme İdaresi’nden alıp Maliye Bakanlığı’na “hibe etme” kararı verdi. Mülk, bir kararla, bir gecede Özelleştirme İdaresi’nin sahipliğinden çıktı, Maliye’nin mülkiyetine geçti. Maliye Bakanlığı da kendisine hibe edilen bu 460 dönüm yani 46 hektar genişliğindeki şehir arazisinin içinde bir pırlanta gibi durmakta olan toplam 296 bin metrekarelik (296 dönüm) bölümü; 9 Şubat 2009 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesi adına “irtifak hakkı” tahsisi yoluyla 49 yıllığına Bilim ve Sanat Vakfı’na kiralayıverdi. Söz konusu TEKEL’in yani milletin arsası da tanıdık bildik vakıfçılara süper hızla böyle geçti.

Necati Doğru’nun yazısı