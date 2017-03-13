Necati Doğru: Bulunan dış düşman çift sarılı yumurta

Vicdanı olan doğruyu görür, çekinmeden söyler. Vicdanı olmayan “yapay Hollanda‐Almanya‐ Avusturya‐ İsviçre düşmanlığının” arkasına takılıp gerçeği okurundan gizler. Gerçek şu: Bu fabrikasyon! Asparagas. Uydurma düşmanlık. Önce Almanya’da “kapalı salon toplantılarının Türk bakanlara yasaklanması” ve ardından Hollanda’da önce Dışişleri Bakanı’nın uçağına giriş izni verilmemesi ve sonra da otomobiliyle Rotterdam Konsolosluğu kapısına 30 metre uzaklığa kadar gelen Aile Bakanı’nın “polis gözetiminde sınır dışı edilmesinin” Türk halkının duygu dünyasında yaratacağı öfke, kızgınlık, kırgınlık, mağduriyet kimin işine yaradı? Kime malzeme oldu?

Türkiye’de halk oylamasında “evetler” çoğunlukta çıksın diye her yolu kullanmayı hak sayan iktidarın propagandasına malzeme oldu. Ve öbür yandan da Almanya ile Hollanda’ da “Anti İslam ve Anti Türk kartına oynayarak” oylarını yükseltme hesabında olan sağcı‐ırkçı Avrupalı parti liderlerinin de işine yarıyor.

Bulunan dış düşman!

Çift sarılı yumurta.

Necati Doğru’nun yazısı