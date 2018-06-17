Necati Doğru: Bu gösterişli cami, Allah’a şirk sayılmaz mı?

Mimar anlatıyor. Gazeteci şöyle yazıyor: Minber 48 basamak. Asansör yaptık. İmam minbere rahat çıkacak. Gazeteci soruyor: Minberine asansörle çıkılan başka cami örneği var mı? Mimar cevap veriyor: Türkiye’de yok. Dünyada var mı, bilmiyorum. Propaganda haber böyle uzayıp gidiyor. Ben şimdi merak ediyorum, “Çok yüksek dış borç altında inlediği için sonucu sancılı bitecek ekonomik krize batmış bizim gibi bir ülkenin büyük camiler şehri İstanbul’da yeni bir 6 minareli, kubbe yazıları altın varaklı, minberine asansörle çıkılan, 100 milyon dolar (450 milyon TL) maliyetli cami yapmaktan Allah hoşnut olur mu?” Bu gösterişli cami! Allah’a şirk sayılmaz mı?

Necati Doğru’nun yazısı