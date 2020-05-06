Necati Doğru: Bir yanda cumhurbaşkanının bu acı sözleri öbür yanda Yavaş’ın tatlı dost dili

Mansur Yavaş kazandı!

Türkiye’de 90 bin kuaför ile berbere dost eli uzattı. Cumhurbaşkanı ise ‘normalleşme müjdesi verdiği halde’ kaybetti. Çünkü, konuşmasının ikinci bölümünde CHP’li belediye başkanlarının da içinde yer aldığı muhalefet parti liderlerine ve özgür gazetecilere ağır ve acı bir dille saldırdı.

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Bir yanda Cumhurbaşkanı’nın bu acı sözleri öbür yanda Ankara Belediye Başkanı’nın “Birlikte Başaracağız” diye seslenen tatlı dost dili.

Halk kör mü?

Görüyor.

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İktidar, doğru dürüst maske bile dağıtamadı. Bütün enerjisini muhalefet belediyelerini engellemeye akıttı. İşte son anket: CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, 1 yıllık çalışmaları ve salgın döneminde yaptıklarıyla oy desteklerini 3 puan ile 8 puan artırdılar.

Necati Doğru’nun yazısı