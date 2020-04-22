Necati Doğru: Belediyeler Saray’ın projeciliğini de elinden alıyor

Korana günlerinde fakirin- fukaranın- işsiz kalanın- işi bozulanın imdadına yetişen belediyecilik projeleri ürettiler. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Hatay, Eskişehir, Aydın, Muğla, Tekirdağ’ın belediyeleri, Saray’ın partisine oy vermişlerle direkt temas kurdu.

Bu proje!

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Reis’in oylarını muhalefet partilerinin kulvarına taşıyabilir gerçeği o kadar büyük korku yarattı ki, Mansur Yavaş’a bile PKK’lı, Ekrem İmamoğlu’na FETÖ’cü, Zeydan Karalar’a devleti ele geçirmeye kalkan darbeci damgası vurma noktasına geldiler. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in nerdeyse 20 yıl önce açtığı aşevi mühürlendi. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer’in muhtaca ekmek dağıtımı durduruldu.

Belediyeler Saray’ın projeciliğini de elinden alıyorlar.

Sarayı sallıyorlar!

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Korkunun nedeni bu!

Necati Doğru’nun yazısı