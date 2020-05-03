Necati Doğru: Basın özgürlüğü gününde, 18 yılda geldiğimiz tablo

Bugün!

Basın özgürlüğü günü.

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18 yılda geldiğimiz tablo: Elinde korkunç büyüklükte gazete, TV kanalı, radyo istasyonu, dergi, yazar, muhabir, medya patronu var ve iktidara karşı yapılan eleştirilere bu yayın gücüyle cevap vermek yerine ‘hakimleri, savcıları, adaleti devreye sokarak’ susturmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Boğaziçi’ne bakan evinin bitişiğindeki 250 metrekare kamu arazisini üç otuz paraya kiralamış üstüne çardak yapmış. Bunu haber yapan gazeteciyi ‘teröriste yardımcı olmakla ve haneye tecavüz etmekle’ suçlayıp savcının önüne gönderiyor.

Necati Doğru’nun yazısı