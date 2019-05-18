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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Babayiğit’e kızma! Damada bağır

Yüzde yüz yerli ve elektrikli otomobili yapacaklar arasında iş adamı Tuncay Özilhan da var.

Beş iş adamı. Beş babayiğit.

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Arkalarında devletin imkanlarını sunan Cumhurbaşkanı, bu beş babayiğit sayesinde yerli otomobil markası yaratıp dünya pazarlarında satarak “Türkiye’yi döviz fazlası veren ülke” yapacaklardı.

İki yıl bitiyor. Bekliyoruz. Tuncay Özilhan ekonomideki daralmanın, büzülmenin, yangına dönen işsizlik ve enflasyonun, dış sömürüyü azdıran faizlerin, şirketlerin batmasının, esnafların siftahsız kepenk kapatmasının, halkın kemer sıkmasının “hukuk ve demokrasi eksikliğinden” doğduğuna dikkat çeken konuşma yaptı. “Senden bunun hesabını sorarız” tehdidine uğradı.

Babayiğit’e kızma! Damada bağır.

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Babayiğit’i paylama! Damadı azarla.

Necati Doğru’nun yazısı

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