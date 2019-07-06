Necati Doğru: Arınç emekli maaşıyla geçinemiyorsa (!) ülke yanıyor sayılır!

Bülent Arınç, “edepsiz…” sözünü neden ve kimler için sarf ettiğini açıklasın diye çıktığı TV söyleşisinde “Aldığım emekli milletvekili maaşı ile geçinemiyorum” dedi.

O geçinemiyorsa… (!)

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Ülke yanıyor sayılır!

Necati Doğru’nun yazısı