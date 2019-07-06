Necati Doğru: Arınç emekli maaşıyla geçinemiyorsa (!) ülke yanıyor sayılır!

Bülent Arınç, “edepsiz…” sözünü neden ve kimler için sarf ettiğini açıklasın diye çıktığı TV söyleşisinde “Aldığım emekli milletvekili maaşı ile geçinemiyorum” dedi.
O geçinemiyorsa… (!)
Ülke yanıyor sayılır!
Yaramazlara biraz batar!
Bülent Arınç, “edepsiz…” sözünü neden ve kimler için sarf ettiğini açıklasın diye çıktığı TV söyleşisinde “Aldığım emekli milletvekili maaşı ile geçinemiyorum” dedi.
O geçinemiyorsa… (!)
Ülke yanıyor sayılır!
29 Haziran’da başlayan 26’ncı İstanbul Caz Festivali Boğaz’da, parklarda, müzede ve başka mekanlarda çok sayıda konser seçeneği sunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu alacağım dedi, aldı. İlk mücadele siyasal mücadeleydi onu kazandık. Bundan sonraki süreç hizmet yarışıdır” dedi.
Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky, Türkiye’de çalışanların yaklaşık üçte birinin (yüzde 30) bir önceki iş yerinin dosya ve belgelerine erişebildiğine dikkat çekerek, bu durumun şirketlerin veri bütünlüğünü ve çalışmalarını tehlikeye attığı uyarısını yaptı.
Küçük İskender öldü.. Geride bir bıçak, nedensiz bir öpücük, elektrik direkleri, filinta rüzgarlar, biraz baharat, beyaz ceketli martılar ve ağlamaklı bir kainat kaldı.
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle merkez binasındaki tüm birimler, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü dahil fotoğraf ve resimlerinin duvarlardan kaldırılması talimatını verdi.