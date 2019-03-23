Necati Doğru: Ankara Yavaş yavaş! İstanbul usul usul!

Öfkelerini, kırgınlıklarını, tedirginliklerini, korkularını ‘oylarına’ nasıl yansıtmaya hazırlanıyorlar? Sadece öfkeleri mi onları yönetiyor yoksa akıl, fikir, acı tecrübe, yaşanmışlık mı öne geçti?

Eski ağızlardan dökülen şablonculuk, eski isimlerden taşan yorgunluk bu seçimde öne geçti. Ekonomideki daralma dipten vurdu, üstten kalıpları sarstı.

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Sizin gözleminiz nedir ?

Ankara: Yavaş yavaş!

İstanbul: Usul usul!

Değiştirme kararı vermiş, sandık gününü bekliyor. Ankara Mansur Yavaş, İstanbul Ekrem İmamoğlu demeye hazır. Sandıklarda iktidar partisine ve Saray yönetimine ‘ders olacak bir şehir tokadı’ pişiyor. Ben yazmış olayım. Yazmadı demeyin.

Necati Doğru’nun yazısı