Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Amerika tık nefes! Türkiye’de de aynısı olabilir

Amerika tık nefes!

Çatışma.

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Yağma.

Yakın bir zaman önce Fransa’da benzin zammı ve yüksek vergilere kızgınlıkla başlayan ‘Sarı Yelekli Öfkenin’ sokağa taşmasını görmüştük. Benzeri şimdi ABD’nin her yerinde sahneye çıktı.

Görünüşte polise tepki.

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Aslında düzene isyan.

ABD dünyanın en büyük ekonomik, diplomatik, askeri, teknolojik gücü. Dünyanın kabadayısı. Yıllık milli gelir üretiminde dünyanın tek başına en zengini. Fakat onun bir de dökülen yüzü var; işsizlik, yoksulluk, umutsuzluk, koronavirüsün yüreklere saldığı, ‘paran yoksa ölürsün’ korkusu… ABD zenginliği yaratıyor fakat bölüşmeye modeli izin vermiyor.

Bölüşümü bozdu.

Şimdi ne oluyor?

ABD’nin dökülen yüzü!

Zengin yüzünde patladı!

Türkiye’de de aynısı olabilir.

Yoksulluk artıyor.

Gelir uçurumu büyüdü.

Refah uçurumu açıldı.

Necati Doğru’nun yazısı

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