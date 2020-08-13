Necati Doğru: Akşener altın tepside sunulan veliaht prensesliğini kabul ettirmiş oldu

Dün sövdükleri Meral Akşener’e bugün övgü düzmeleri, İYİ Parti’yi muhafazakar-milliyetçi- dindar kesimin ‘yükselen yıldızı’ yaptı. Meral Akşener, “Yuvana Dön…” çağırısı alınca gözlerinin içi güldü ve bu çağrıyı; “beni veliaht prenses ya da MHP ile İYİ Parti’yi birleştirip başına geçecek lider olarak gördüler ki, çağırıyorlar” diye okudu. AKP ve MHP’ye oy vermiş seçmen de böyle okudu. Zaten Meral Akşener, MHP’yi Kurultay’da ele geçirmişti. Kongre ve mahkeme oyunlarıyla önünü kestikleri için kadrosuyla beraber İYİ Parti’yi kurmuştu. MHP tabanı ya İYİ Parti’ye kayacak ya da MHP, Meral Akşener’e giden seçmeni geri alacak, Akşener silinip gidecekti.

İYİ Parti oylarını artırdı.

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MHP erimeye başladı.

İYİ Parti ile MHP, eninde sonunda birleşecek. Tek taban iki partiyi kaldırmıyor. Meral Akşener, ‘Tahta Çivi olmayı’ elinin tersiyle geri çevirerek; altın tepsi içinde kendisine sunulan veliaht prensesliğini kabul ettirmiş oldu.

Necati Doğru’nun yazısı