Necati Doğru: AKP gemisinde her gün yeni bir kavga

Dilipak’a dava açacaklar(!)

AKP gemisinde!

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Her gün yeni bir kavga!

İki AKP’li eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Recep Akdağ da birbirine girdi. Amerikan ilaç şirketi Türkiye’deki satışlarını artırmak için AKP’li bakanların görev yıllarını da kapsayan zaman dilimi içinde rüşvet vermiş.

Şirket ABD yasalarına göre mahkum oldu, ama “Türkiye’de rüşveti Sağlık Bakanlığı’nda kime, kimlere, ne zaman, nerede, hangi yol ve yöntemle yedirdiği” gizli kaldı. Eski AKP’li Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Rüşvet iddiaları araştırılsın” diyor öbür eski AKP’li Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise “Beni töhmet altında bırakmak istiyorlar” diye cevap veriyor.

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Rüşveti kim yedi?

Nerede yedi?

Nasıl yedi?

Yetiş Abdurrahman!

Necati Doğru’nun yazısı