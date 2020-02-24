Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Aileler ‘fatura mahkumu’ haline geldi

Doğalgaz, elektrik, su, telefon faturaları özellikle işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf aylık gelirlerinin yarısını yutar oldu. Aileler ‘fatura mahkumu’ haline geldi.

Doğalgaz.

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Elektrik.

Su ve telefon.

Vergi memuru yapıldı.

Necati Doğru’nun yazısı

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