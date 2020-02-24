Necati Doğru: Aileler ‘fatura mahkumu’ haline geldi

Doğalgaz, elektrik, su, telefon faturaları özellikle işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf aylık gelirlerinin yarısını yutar oldu. Aileler ‘fatura mahkumu’ haline geldi.
Doğalgaz.
Elektrik.
Su ve telefon.
Vergi memuru yapıldı.
Yaramazlara biraz batar!
Doğalgaz, elektrik, su, telefon faturaları özellikle işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf aylık gelirlerinin yarısını yutar oldu. Aileler ‘fatura mahkumu’ haline geldi.
Doğalgaz.
Elektrik.
Su ve telefon.
Vergi memuru yapıldı.
Akademisyen Ceren Damar Şenel’in babası, davada kızı hakkında tepki çeken açıklamalarda bulunan avukat Vahit Bıçak’a dava açacağını söyledi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edilmesiyle ilgili iddiaları araştırmak üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirdi.
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