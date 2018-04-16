Necati Doğru: 700 milyon doların anapara ile faiz yükünü yeni patron nasıl karşılayacak?

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Kamuya açık kaynaklara göre Hürriyet ve yavru yayınlarının alayı yılda 49 milyon dolar olan faizi bile ödeyecek kadar kâr etmediğine göre, 700 milyon doların anapara ile faiz yükünü yeni patron nasıl karşılayacak? Alıcı patron “şapkadan tavşan sürüsü çıkaran” bir sihirbaz mı? Sihirbazlığını Milliyet’te niçin göstermedi? Vergi veren vatandaş olan bizlerden “gerçeğin tamamı” neden gizlenir? Ayrıca satıcı patron Aydın Doğan’ın bu satıştan net olarak eline geçen yaklaşık 900 milyon doları yurtdışına mı götüreceği yoksa yurtiçinde mi tutacağı, tutacaksa “Ziraat Bankası’na mevduat olarak koyup onun yüzde 2‑3 faizi ile mi yetineceğini” merak ederim. Merak etme hakkım da var. Duy sesimi Hakkı!

Necati Doğru’nun yazısı

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